16К дисплей от компании Sony

Компания Sony представила новый 16к дисплей Crystal LED в Японии.

Новый дисплей 16K имеет размеры 19 метров в ширину и 5 метров в высоту, компания утверждает, что дисплей обеспечивает 64-кратное увеличение пикселей по сравнению с обычным дисплеем Full HD, что можно считать в 16 раз лучше, чем стандартное разрешение 4K. Технология, которая использовалась для создания этого дисплея, известна как Crystal LED и обеспечивает более детальный видеоконтент, чем обычный дисплей. 16K Crystal LED от Sony установлен в исследовательском центре города Йокогама.