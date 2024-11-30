180-Гц монитор AOC Q27G41E оценен в 115 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G41E, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), 93-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 8 бит, максимальной яркостью 300 нит, показателем статической контрастности 1000:1, подставкой с функцией регулировки угла наклона, настенным креплением VESA (100:100 мм), интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене 115 долларов.