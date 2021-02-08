1MORE представила True Wireless наушники ComfoBuds

1MORE представила беспроводные True Wireless наушники ComfoBuds с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека AAC для прослушивания на мобильных устройствах.

Наушники легкую и эргономичной формы, оснащены 13,4 мм динамиками которые обеспечивают чистый звук и высокие басы. ComfoBuds звучит отлично где бы вы их не использовали, при занятии спортом, на работе, в дороге и других местах. Кроме того, наушники имеют четыре встроенных микрофона с поддержкой шумоподавления.

В разработке наушников 1MORE ComfoBuds принял участие музыкант и звукорежиссер Лука Биньярди (Luca Bignardi), четырехкратный лауреат премии Grammy.

Вкладыши не создают дискомфорта при ношении. Полного заряда хватает на 4 часа беспроводного воспроизведения музыки, а вместе с аккумулятором кейса до 18 часов. Управление наушниками осуществляется простыми кликами на поверхности наушников. Корпус 1MORE ComfoBuds защищен от влаги по стандарту IPX5.

Новинка доступна в двух цветах в черном и белом. Ее рекомендованная розничная цена составляет 3 990 рублей. Напомним, что декабре в продажу поступили TWS-наушники 1MORE ColorBuds. Обе модели можно приобрести в российских магазинах электроники, в том числе онлайн.