Nothing показала дизайн наушников Ear Note

Компания Nothing раскрыла новые подробности о своих неанонсированных наушниках с функциями искусственного интеллекта, официальный выпуск которых запланирован на 8 декабря. Устройство получит название Ear Note — наушники смогут записывать телефонные разговоры, а их зарядный кейс — фиксировать беседы, преобразовывать речь в текст и создавать краткие пересказы. Как и в случае с Ear 3, зарядный кейс Ear Note оснащён микрофоном и кнопкой Talk, предназначенной для записи собственного голоса. Однако появилась и новая кнопка Record, с помощью которой можно записывать разговоры и получать их текстовые расшифровки. Генеральный директор Nothing Карл Пей сообщил в социальной сети, что эта кнопка позволит записывать телефонные звонки через наушники, а встречи и беседы — непосредственно с помощью зарядного кейса. По его словам, это первый шаг к созданию аппаратного контекстного уровня для искусственного интеллекта.

Как ранее сообщало издание Bloomberg, наушники будут работать в связке с отдельным приложением, в котором пользователи смогут просматривать записи, текстовые расшифровки и созданные искусственным интеллектом краткие пересказы. Также устройство получит поддержку взаимодействия с различными ИИ-агентами. Помимо этого, Nothing разрабатывает собственную более простую систему голосового управления, позволяющую вести полноценный диалог с устройством. Также производитель обещает реализовать в новинке лучшее внутриканальное звучание за всю историю своих наушников.