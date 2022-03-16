1MORE выпустила миниатюрные наушники ComfoBuds Mini

1MORE, глобальная аудиокомпания премиум-класса, официально объявила о выпуске своих новейших наушников ComfoBuds Mini, которые устраняют громоздкость, присущую многим наушникам, предлагая компактный дизайн беспроводных наушников весом не более 3,7 г каждый. Превосходный уровень комфорта, обеспечиваемый наушниками небольшого форм-фактора, также переносится на удобный футляр для зарядки, который стал тоньше и легче. Все это в совокупности обеспечивает эргономичность и удовольствие от ношения.

Плотное прилегание, благодаря небольшому форм-фактору, позволяет ComfoBuds Mini создавать идеальное уплотнение в ушном канале и предотвращать неудачные выпадения. Это облегающее уплотнение помогает с активным шумоподавлением, предлагаемым ComfoBuds Mini, что делает эти наушники самыми маленькими в мире наушниками с активным шумоподавлением. Всего на выбор доступно четыре режима прослушивания, включая два режима ANC. В ComfoBuds Mini используется технология активного шумоподавления QuietMax от 1MORE с микрофонами прямой и обратной связи, которые подавляют окружающий шум, создают тихую зону, улучшают звучание музыки и делают звонки более четкими.

1MORE ComfoBuds Mini также имеет функцию прозрачности что позволяет слышать шум и звуки вокруг вас например звук автомобилей или объявления о приближающемся поезде.