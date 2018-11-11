В 2019 году iPhone применит новую технологию антенн MPI

Модели Apple iPhone 2019 года будут использовать новую антенную технологию. В iPhone XS , iPhone XS Max и iPhone XR , используются 6 антенн с жидкокристаллическим полимером (LCP). Вместо технологии LCP Apple будет использовать технологию модифицированных полиимидных (MPI) антенн со следующего года. Таким образом в iPhone следующего года будут иметь четыре антенны MPI и 2 LCP антенны.

Есть несколько причин для изменения. Антенны LCP трудны в изготовлении и являются хрупкими. MPI-антенны легче производить и имеют более высокие нормы урожайности. Apple переключится на смесь из 4 MPI-антенн и 2 LCP-антенн для iPhone со следующего года. Добавление MPI-антенн позволит расширить количество поставщиков антенн, используемых Apple, с двух до пяти. Компании нравится добавлять поставщиков, потому что это дает им преимущество при обсуждении цен и позволяет Apple иметь альтернативных поставщиков в случае нехватки определенных компонентов.