240-Гц монитор AOC Q27G4ZMN оценили в 300 долларов

Компания AOC представила игровой монитор Q27G4ZMN, который получил 27-дюймовую матрицу Fast VA с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется подсветкой Mini LED-подсветкой с 1152 локальными участками затемнения, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс, пиковой яркостью 1000 нит, статической контрастностью 1500:1, глубиной цвета 8 бит, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 97% охватом палитры DCI-P3, подставкой с регулировкой угла наклона, подъёма и поворота, креплением VESA 100:100 мм, портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 300 долларов.