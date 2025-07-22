240-Гц монитор ASUS VG249QM5A оценен в $120

Компания ASUS пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью VG249QM5A, которая получила IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика GtG 0,3 мс, максимальной яркостью 300 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, двумя 2-Вт динамиками, подставкой с функцией регулировки угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 120 долларов.

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