240-Гц монитор Acer Predator X27U X1 оценен в 600 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Predator X27U X1 и Predator X32 X2, которые оценены в 600 и 1000 долларов соответственно. Новинки характеризуются 26,7- и 31,5-дюймовыми панелями QD-OLED с разрешением 2560:1440 и 3840:2160 точек соответственно, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс, поддержкой технологии Dynamic Refresh Rate для переключения на частоту обновления 60 Гц (через разъем DisplayPort), сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, типичной яркостью 250 кд/м², пиковой яркостью в режиме HDR 1000 кд/м², поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro, двумя динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, а также подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол поворота и наклона экрана.