240-Гц монитор Alienware AW3425DW оценен в $800

Компания Alienware пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AW3425DW, которая основана на 34-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 3440:1440 точек (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1500000:1, временем отклика в 0,03 мс (GtG), максимальной яркостью SDR 250 нит, локальной пиковой яркостью HDR 1000 нит, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, антибликовым покрытием, графеновым радиатором, настраиваемой RGB-подсветкой, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4, а также USB-концентратором с разъемами Type-A, Type-B и USB-C с поддержкой 15-Вт зарядки. Цена Alienware AW3425DW составляет 800 долларов.

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