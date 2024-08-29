240-Гц монитор Corsair XENEON 34WQHD240-C появился в продаже

Компания Corsair выпустила в международную продажу игровой монитор XENEON 34WQHD240-C, который основан на 34-дюймовой изогнутой матрице Samsung QD-OLED с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветовой гаммы sRGB, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, защитой дисплея от выгорания, портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с функцией обратной зарядки до 65 Вт, четырьмя интерфейсами USB-A 3.1 Gen 1, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с функцией с регулировки высоты, угла наклона и вращения, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена монитора составляет 1200 долларов или 1350 евро.

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