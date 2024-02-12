240-Гц монитор MSI MPG 321URX появился в продаже

Компания MSI дала старт продажам геймерского монитора MPG 321URX QD-OLED, который был представлен в начале этого года. Его цена составляет 1100 долларов. Новинка оснащается 31,5-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением 3840:2160 точек, соотношением сторон 16:9, частотой обновления изображения 240 Гц, поддержкой DisplayHDR True Black 400, коэффициентом контрастности 150000:1, временем отклика 0,03 мс, яркостью 250 нит, 138% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB, технологией Adaptive-Sync, одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB-C с альтернативным режимом DisplayPort и функцией обратной зарядки мощностью 90 Вт, подставкой с возможностью наклона, поворота и высоты, а также креплением VESA (100:100 мм).

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