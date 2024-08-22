240-Гц монитор MSI MPG 491CQPX QD-OLED оценили в $1200

Компания MSI представила широкоформатный геймерский монитор MPG 491CQPX QD-OLED, который основан на 49-дюймовой изогнутой матрице QD-OLED с разрешением 5120:1440 точек (формат DQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью в режиме HDR 1000 нит, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, интерфейсом USB-C с функцией обратной зарядки других устройство мощностью до 98 Вт, двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, USB-концентратором и KVM-переключателем. Монитор станет доступен для покупки 10 октября по цене в 1200 долларов.