240-Гц монитор Machenike Star MJQ24F240 оценен в 120 долларов

Компания Machenike пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Star MJQ24F240, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется углами обзора 178°, временем отклика 1 мс (GTG), максимальной яркостью 350 нит в режиме HDR, глубиной цвета 10 бит (8-бит+FRC), 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом sRGB, комплектной подставкой с функцией регулировки угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 120 долларов.