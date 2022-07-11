240-Гц монитор Samsung Odyssey Neo G85NB появился в продаже

Компания Samsung дала старт китайским продажам монитора Odyssey Neo G85NB, который оценен в 1788 долларов. Новинка характеризуется 32-дюймовой изогнутой панелью VA-панелью с технологией Quantum Matrix, разрешением 3840:2160 пикселей, радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, технологией Quantum Mini LED для лучшей видимости тёмных и ярких сцен, пиковой яркостью 2000 кд/м2, статической контрастностью 1000000:1, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, функцией Auto Source Switch+ для автоматического определения источника сигнала и переключения монитора на него и технологией Matte Display для защиты от бликов.