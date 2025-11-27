AOC представила монитор с двумя режимами отображения

Компания AOC представила два новых игровых монитора высокого класса в линейке AOC Gaming, сделав ставку и на киберспортсменов, и на пользователей, которым важна максимальная точность изображения. Обычно бренд выпускает модели на базе IPS и VA, хотя недавно у него появились и первые QD-OLED-мониторы AOC Gaming. На этот раз акцент сделан на Mini LED — новинка U27G4XM использует топовую подсветку и предлагает два режима отображения. В отличие от традиционных IPS- и VA-панелей, Mini LED применяет тысячи миниатюрных зон подсветки, что обеспечивает гораздо более точное локальное затемнение, существенно увеличенный контраст и заметно лучшее качество HDR.

В модели AOC U27G4XM таких зон 1152, а сертификат DisplayHDR 1000 и пиковая яркость 1200 нит позволяют добиться действительно впечатляющего HDR — монитор подходит не только для игр, но и для просмотра HDR-фильмов. Игровой потенциал тоже внушительный — частота достигает 320 Гц. Кроме того, благодаря двум режимам работы пользователь может переключаться между 160 Гц при разрешении 4K и 320 Гц при Full HD, подстраивая монитор под свои задачи. В последнее время данная функция пользуется очень высоким спросом среди пользователей, которые на одном и том же компьютере не только работают, но и играют. Так как теперь не нужно иметь сразу два монитора для каждой из задач — достаточно работать на одном устройстве, переключая режимы отображения изображения. В будущем подобных моделей должно быть гораздо больше.