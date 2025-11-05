Представлены панельные ПК ASUS APC-125U на Core Ultra 5 125U

Компания ASUS пополнила ассортимент промышленных устройство моделью APC-125U, которая представляет собой гибрид моноблока и планшета. Сам производитель называет новинку «панельным ПК» (Panel PC). Компьютер оснащается 12-ядерным 14-поточным процессором Intel Core Ultra 5 125U с тактовой частотой до 4,3 ГГц, алюминиевым корпусом толщиной всего 50 мм и 22,2 мм, 15, 17 и 21,5-дюймовыми сенсорными экранами P-CAP с соотношением сторон 4:3 и 16:9, четырьмя портами LAN, шестью разъемами USB и двумя COM-интерфейсами, двумя слотами M.2 (клавиши B и E), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP66 и возможностью работы в диапазоне температуры от 0 до 50 градусов. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.