Представлены панельные ПК ASUS APC-125U на Core Ultra 5 125U

Компания ASUS пополнила ассортимент промышленных устройство моделью APC-125U, которая представляет собой гибрид моноблока и планшета. Сам производитель называет новинку «панельным ПК» (Panel PC). Компьютер оснащается 12-ядерным 14-поточным процессором Intel Core Ultra 5 125U с тактовой частотой до 4,3 ГГц, алюминиевым корпусом толщиной всего 50 мм и 22,2 мм, 15, 17 и 21,5-дюймовыми сенсорными экранами P-CAP с соотношением сторон 4:3 и 16:9, четырьмя портами LAN, шестью разъемами USB и двумя COM-интерфейсами, двумя слотами M.2 (клавиши B и E), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP66 и возможностью работы в диапазоне температуры от 0 до 50 градусов. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

LG представила изогнутый монитор UltraWide 49U950A-W…
Компания LG пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью UltraWide 49U950A-W, которая основана на 49…
Представлен 420-Гц недорогой монитор ViewSonic VX25G26-4 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX25G26-4, которая получила 24,5-дюймо…
Представлен 4K-монитор AOC U32V11N…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U32V11N, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с…
240-Гц монитор HKC G27H3S Classic Edition оценили в 90 долла…
Компания HKC пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью G27H3S Classic Edition, которая…
Представлен лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro…
Hisense представила на российском рынке лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro. Устройство сочетает иннов…
Представлены 120-Гц мониторы ViewSonic ColorPro VP2456A и VP…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов серией ColorPro VP56A, в которую вошл…
Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ…
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матр…
Представлен 200-Гц монитор Redmi G27Q 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi G27Q 2026, которая получила 27-дюйм…
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor