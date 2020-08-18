27-дюймовый 2К-монитор Lenovo ThinkVision оценен в $275

Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью, которая имеет разрешение 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется очень тонкими рамками (панель занимает 92% лицевой поверхности), 99% охватом цветовых палитр Rec.709 и sRGB, а также 85% охватом DCI-P3, регулируемой подставкой, строгим дизайном в черной расцветке, пазом для установки смартфона и блоком питания с функцией зарядки мобильных девайсов через разъем USB Type-C. Цена монитора составляет 275 долларов. Сначала новинка появится в продаже на китайском рынке, а затем и в других странах.