27-дюймовый 2K-монитор Redmi оценен в $215

Сетевые источники сообщают о выходе недорогого монитора Redmi, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется яркостью 300 кд/м2, статической контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 1 000 000:1, кадровой частотой 60 Гц, 8-битным представлением цвета, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, дизайном Three-Micro-Edge с тонкими рамками сбоку и сверху, разъемом HDMI 1.4, интерфейсом D-Sub, 3,5-мм разъемом для наушников, толщиной 7,5 мм, а также технологией Low Blue Light для защиты глаз от излучения синей части спектра. Цена монитора составляет 215 долларов.

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