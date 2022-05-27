27-дюймовый игровой монитор Xiaomi подешевел в Китае

Несмотря на то, что монитор вышел давно, он не теряет своей актуальности и по сей день. В нем используется матрица IPS с частотой кадров 165 Гц и охватом 95% цветового пространства DCI-P3, поэтому монитор можно назвать универсальным: подходит как для игр, так и для работы. Разрешение монитора составляет 2560 x 1440 пикселей, есть поддержка технологий DC Dimming и Adaptive Sync. Устройство также соответствует требованиям стандарта DisplayHDR 400. Подставка позволяет регулировать высоту и поворачивать панель влево-вправо, а из разъемов предусмотрены USB 3.0, HDMI и DisplayPort.