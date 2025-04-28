27-дюймовый монитор AOPEN 27SH2UE выпустили в России

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу монитор AOPEN 27SH2UE, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), максимальной яркостью 250 нит, технологиями Blue Light Filter и Flicker-Less для заботы о зрении пользователя, поддержкой AMD FreeSync и VRR для синхронизации частоты кадров с графическим адаптером и устранения разрывов изображения, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, дизайном ZeroFrame с узкими рамками, корпусом толщиной 7,2 мм, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA (100:100 мм), двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.2, 3,5-мм аудиогнездом и двумя 1-Вт динамиками. Рекомендованная цена монитора составляет 15 тысяч рублей.