27-дюймовый монитор Huawei MateView GT вышел в России

Компания Huawei представила в России 27-дюймовый изогнутый монитор MateView GT, который станет доступен для предзаказа уже 26 октября по цене в 25 тысяч рублей. Новинка характеризуется ЖК-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, радиусом кривизны 1,5 м, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи (значением DeltaE не более двух единиц), разъемами HDMI и DisplayPort, симметричным портом USB-C и 3,5-мм аудиоразъемом. Ранее были представлены 34-дюймовые модели MateView GT с саундбаром и MateView GT Standard Edition за 46 и 40 тысяч рублей соответственно.

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