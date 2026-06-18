275-Гц монитор Lenovo Lecoo N2521SQ оценили в 130 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью Lecoo N2521SQ, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 275 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), яркостью 300 нит, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 97% охватом DCI-P3, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 130 долларов.