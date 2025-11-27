Представлен 320-Гц монитор MSI MAG 274QPF X32

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 274QPF X32, которая основана на 27-дюймовой матрице Rapid IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 320 Гц, временем отклика 0,5 мс GtG, яркостью 300 нит в SDR и 400 нит в режиме HDR, соответствием стандарту VESA DisplayHDR 400, статической контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100000000:1, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, глубиной цвета 10 бит (8 бит+FRC), 95% покрытием цветовой палитры Adobe RGB, 97% DCI-P3 и 129% sRGB, углами обзора 178°, одним интерфейсом DisplayPort 1.4a (HBR3) и двумя HDMI 2.1 (FRL 6G), 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой угла наклона от –5° до 20°, поворота влево и вправо на 30°, высоты до 13 см и поворотом в портретный режим, настенным креплением VESA 100:100 мм и замком Kensington Lock. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

