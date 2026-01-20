Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 245C X24

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 245C X24, которая получила 23,6-дюймовую изогнутую VA-панель с разрешением 1920:1080 (формат Full HD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), пиковой яркостью 300 нит, статической контрастностью 3000:1, глубиной цвета 8 бит с FRC, 96-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой адаптивной синхронизации VRR, защитой от мерцания и снижением уровня синего света, двумя интерфейсами HDMI 2.0b, одним портом DisplayPort 1.2a и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.