Samsung выпустит целую серию WOLED-дисплеев

Компания Samsung остаётся крупнейшим игроком в сегменте OLED и главным препятствием для таких производителей, как LG Display. Только за прошлый год компания отгрузила более миллиона панелей, а её актуальные QD-OLED активно используются в флагманских игровых мониторах 2K и 4K от ASUS, MSI, GIGABYTE и других брендов. Однако дефицит WOLED-панелей заставляет Samsung закупать их у… LG Display. Несмотря на то, что Samsung способна производить собственные WOLED, закупка таких панелей у LG Display сейчас обходится дешевле. Судя по всему, в следующем году компания продолжит сотрудничество, но на этот раз выпустит не только WOLED-телевизоры, а и полноценный игровой монитор на WOLED. По данным Channel Gate, Samsung готовит серию премиальных OLED-мониторов, включая модели на QD-OLED и один вариант на WOLED.

В первую неделю 2026 года появится новая версия 27-дюймового Odyssey G60SF под индексом S27FG604SC с разрешением 2K и частотой 500 Гц. Во второй неделе февраля ожидается выход QD-OLED-модели S27HG612SC с конфигурацией 2K при 240 Гц — упрощённого варианта G61SD без эргономичных настроек. А в начале мая Samsung должна представить улучшенные QD-OLED-мониторы с 4K и 240 Гц, портом DP 2.1 и возможностью выдавать 90 Вт через USB Type-C. Это крайне интересные устройства для заядлых геймеров, которым нужно получить максимально высокую частоту обновления матрицы. Всё же традиционные OLED-модели такие частоты выдают только во флагманском сегменте.
