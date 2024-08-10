280-Гц монитор HKC G27H3 оценен в 165 долларов

Компания HKC представила геймерский монитор HKC G27H3, который получил 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц (в разгоне), временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с функцией регулировки угла наклона, поворота и высоты, а также настенным креплением VESA (75:75 мм). Цена монитора на родном для производителя китайском рынке составляет 165 долларов.