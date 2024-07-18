280-Гц монитор Philips Evnia 27M2C5200W оценен в 230 евро

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2C5200W, которая основана на изогнутой 27-дюймовой матрице Fast VA с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 280 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика от серого к серому, поддержкой HDR10, 121% покрытием цветового пространства sRGB и 108% NTSC, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DP 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с функциями регулировки угла наклона, вращения и высоты. Цена монитора в Европе составляет 230 евро.

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