3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly 2 оценен в $130

Компания Unihertz представила на площадке Kickstarter свое новое устройство Jelly 2, которое в случае выхода станет самым маленьким смартфоном под управлением Android 10. Новинка характеризуется 3-дюймовым дисплеем с разрешением 480:384 пикселя, аккумулятором ёмкостью 2000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, фронтальной камерой разрешением 8 Мп и одинарной основной камерой разрешением 16 Мп. Цена Unihertz Jelly 2 составляет 130 долларов. Ранее компания Unihertz уже выпускала сверхкомпактный смартфон – 2,45-дюймовый Jelly первого поколения.