320-Гц монитор Acer Predator XB273U F5 оценен в $500

Компания Acer представила в рамках выставки IFA 2024 геймерский монитор Predator XB273U F5, который получил 27-дюймовую панель IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц или 320 Гц при переключении на разрешение Full HD, пиковой яркостью 550 нит в режиме HDR или 500 нит в SDR, 90-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, динамической контрастностью 100000000:1, глубиной цвета 8 бит, отображением 1,07 млрд цветов, поддержкой новой технологии NVIDIA G-SYNC Pulsar, улучшающей четкость картинки в динамических сценах, а также интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Монитор станет доступен для покупки в четвертом квартале этого года по цене в 500 долларов.

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