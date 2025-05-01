320-Гц монитор Acer Predator XB323QK V4 оценен в 700 евро

Компания Acer пополнила ассортимент игровой моделью Predator XB323QK V4, которая основана на 31,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 160 Гц или режимом с частотой обновления 320 Гц и разрешением Full HD, контрастностью 100000 000:1 (ACM), максимальной яркостью 250 нит, временем отклика 1 мс (GTG), 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и портом DisplayPort 1.4, 2-Вт динамиками, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также регулировкой угла наклона, поворота, вращения и высоты (до 15 см). Монитор станет доступен для покупки в третьем квартале этого года по цене в 700 евро.

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