320-Гц монитор Hisense 27G6Q PRO выходит в России

Компания Hisense представила на российском рынке игровые мониторы 27G6Q PRO и 27G7Q PRO, которые могут похвастаться высоким разрешением и кадровой частотой. Первый получил 27-дюймовую матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей, частоту обновления 320 Гц, время отклика 1 мс, поддержку HDR 400 и FreeSync Premium, 90% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 99% охватом sRGB, точностью цветопередачи ΔE < 2, RGB-подсветкой, фирменным режимом защиты зрения, а также интерфейсами HDMI, USB-Type-C, USB и DisplayPort.

Hisense 27G7Q PRO отличается разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 160 Гц или 320 Гц в разрешении Full HD, технологией квантовых точек Quantum Dot, подсветкой Mini LED, пиковой яркостью 1600 нит, 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 99% sRGB. Цены на мониторы пока не объявлены.