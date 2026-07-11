320-Гц монитор Thunderobot JQ25F320L оценили в 205 долларов

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью JQ25F320L, которая получила 24,5-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 2K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 320 Гц, временем отклика 1 мс (GtG) и 0,5 мс (MPRT), 99% покрытием цветовой гаммы sRGB и 95% охватом цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 10 бит и заводской калибровкой с точностью цветопередачи Delta E < 2, поддержкой HDR с пиковой яркостью 400 нит, аппаратным снижением уровня синего света и технологией Adaptive-Sync, скрытым выдвижным держателем для наушников, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 205 долларов.

Представлен 360-Гц монитор Thunderobot JQ27F360 …
Компания Thunderobot объявила о выходе среднебюджетного геймерского монитора JQ27F360, который базируется…
BenQ выпустила монитор для компьютеров Mac…
Компания BenQ сегодня официально представила монитор MA320UG, расширив линейку решений, ориентированных н…
Монитор MSI MPG OLED 322URDX36 получит три режима работы …
Компания MSI раскрыла подробности об игровом мониторе MPG OLED 322URDX36, который основан на 32-дюймовой …
Представлен моноблок ASUS V400 AiO на процессоре Snapdragon …
Компания ASUS представила моноблочный ПК V400 AiO (VM441QA), который основан на восьмиядерной однокристал…
LG представила геймерский монитор UltraGear 25G590B…
Если пользователю сложно выбрать между высокой частотой обновления и высоким разрешением, новый игровой м…
Sony выпустила геймерский монитор InZone M10S II…
Оригинальный игровой OLED-монитор Sony InZone M10S выделялся сразу по нескольким причинам — были как силь…
Представлен игровой монитор GIGABYTE GO27Q24G с WOLED-панель…
GIGABYTE представила на рынке свой новый игровой монитор GO27Q24G, оснащенный передовой WOLED-панелью. Эт…
6K-монитор Samsung Odyssey G8 (G80HS) оценили в 1500 евро…
Компания Samsung начала принимать предзаказы в Европе на игровой монитор Odyssey G8 (G80HS), который был …
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытиемGIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor