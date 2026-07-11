320-Гц монитор Thunderobot JQ25F320L оценили в 205 долларов

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью JQ25F320L, которая получила 24,5-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 2K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 320 Гц, временем отклика 1 мс (GtG) и 0,5 мс (MPRT), 99% покрытием цветовой гаммы sRGB и 95% охватом цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 10 бит и заводской калибровкой с точностью цветопередачи Delta E < 2, поддержкой HDR с пиковой яркостью 400 нит, аппаратным снижением уровня синего света и технологией Adaptive-Sync, скрытым выдвижным держателем для наушников, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 205 долларов.