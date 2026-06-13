Представлен 49-дюймовый монитор AOC AGON PRO AGP497UCZD

Компания AOC пополнила ассортимент игровых широкоформатных мониторов моделью AGON PRO AGP497UCZD, которая получила изогнутую 49-дюймовую QD-OLED матрицу с разрешением 5120:1440 точек (формат DQHD), кривизной 1800R, кадровой частотой 240 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, яркостью в режиме SDR 250 нит, яркостью в режиме HDR до 1000 нит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 98% охватом Adobe RGB, точностью цветопередачи ΔE < 1 в sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (FRL6), одним портом DisplayPort 2.1 (UHBR20), полнофункциональным портом USB-C с поддержкой 90-Вт зарядки, дополнительным разъемом USB-C с 15-Вт мощностью, тремя интерфейсами USB-A и одним USB-B, 3,5-мм аудиогнездом, двумя 8-Вт динамиками с поддержкой DTS Virtual:X, быстросъёмной подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, а также фирменной подсветкой Light FX. Цена монитора пока не объявлена.

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