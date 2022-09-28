34-дюймовый QD-OLED-монитор Alienware AW3423DWF оценен в $1100

Компания Alienware (принадлежит Dell) пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AW3423DWF, которая получила 34-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика 0,1 мс (GtG), 99,3% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 149% охватом sRGB, радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, соответствием VESA AdaptiveSync, одним интерфейсом HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, двумя 3,5-мм гнездами, четырьмя портами USB 3.2, джойстиком экранного меню и режимом ComfortView Plus с сертификацией TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователей. Монитор появится в продаже по цене в 1100 долларов.