34-дюймовый QD-OLED-монитор Alienware AW3423DWF оценен в $1100

Компания Alienware (принадлежит Dell) пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AW3423DWF, которая получила 34-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика 0,1 мс (GtG), 99,3% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 149% охватом sRGB, радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, соответствием VESA AdaptiveSync, одним интерфейсом HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, двумя 3,5-мм гнездами, четырьмя портами USB 3.2, джойстиком экранного меню и режимом ComfortView Plus с сертификацией TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователей. Монитор появится в продаже по цене в 1100 долларов.

Представлен 170-Гц монитор MSI G271C E2 …
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G271C E2, которая получила 27-дюймовую во…
Игровой OLED-монитор BenQ Mobiuz EX480UZ оценен в €2000…
Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Mobiuz EX480UZ, которая получила 48-дюйм…
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYN…
Тестируемый сегодня 27-дюймовый монитор LG 27GP850-B оснащен nano-IPS матрицей с разрешением 2560х1440 пи…
Представлен проектор Xiaomi Laser Projector 1S (2022)…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Laser Projector 1S 2022 года, которая о…
Представлен монитор Samsung S80TB 4K…
Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью S80TB ViewFinity UHD, которая получила 27-дюймов…
Представлен бизнес-монитор ASUS C2222HE…
Компания ASUS представила монитор C2222HE, который получил 21,45-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD…
Представлен моноблок HP 34" с 5K-экраном …
Компания HP представила моноблок HP 34", который работает под управлением операционной системы Windows 11…
В Китае выпущен игровой монитор Philips 27M1F5500P с частото…
Компания Philips выпустила в Китае игровой монитор 27M1F5500P с частотой обновления экрана 240 Гц. …
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый мониторОбзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор
Обзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядкиОбзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядки
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor