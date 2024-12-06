360-Гц монитор Philips Evnia 27M2N8500AM оценен в 720 евро

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Evnia 27M2N8500AM, которая оценена на европейском рынке в 720 евро. Новинка характеризуется 26,5-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), пиковой яркостью HDR 1000 нит, временем отклика 0,03 мс (от серого к серому), кадровой частотой 360 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, 98,5% покрытием цветового пространства DCI-P3, 147,5% sRGB, 120% NTSC и 118% Adobe RGB, фирменной подсветкой Ambiglow, двумя интерфейсами HDMI 2.1, а также по одному порту DisplayPort 1.4 и USB-B.