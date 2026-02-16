400-Гц монитор Titan Legion X276T оценили в 360 долларов

Компания Titan Legion пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Legion X276T, которая основана на 27-дюймовой матрице с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 400 Гц (425 Гц в режиме разгона), пиковой яркостью 600 нит в режиме HDR, временем отклика GtG 0,5 мс, глубиной цвета 10 бит, 130-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 360 долларов.

