3D Touch уберут из iPhone

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Apple планирует отказаться от 3D Touch в будущих своих смартфонах. Дело в том, что данная функция пользователями не особо используется и никакой необходимости в ней нет, а вот стоимость производства такого рода дисплея достаточно высокая. Если компания уберет эту функцию из своего продукта, то стоимость немного упадет и это даже понимает продажи в целом, хотя пока говорить об этом рано. До релиза нового смартфона осталось еще очень много времени и можно спокойно с попкорном следить за тем, что будут показывать конкуренты компании по рынку. Думаю, для многих это будет более интересно, чем ждать новых функций у яблочного флагмана за 1300 долларов. Это же цена ноутбука, не говоря уже о том, сколько проблем с данным устройством насчитали.