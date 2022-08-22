4-дюймовый Cubot KingKong Mini2 Pro появился в продаже

Компания Cubot выпустила в продажу защищенный смартфон KingKong Mini2 Pro, который обойдется первым покупателям всего в 110 долларов. Новинка характеризуется 4-дюймовым экраном с разрешением qHD+, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek MT6762 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320 650 МГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью до 128 ГБ, тыльной камерой разрешением 13 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 3000 мАч, предустановленной операционной системой Android 11, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также поддержкой OTG, GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU.

OnePlus 10T получит пластиковую рамку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus 10T, который еще…
iPhone 14 Max выпустят в продажу гораздо позже…
Вскоре после того, как стало известно, что iPhone 14 Max, 6,7-дюймовая модель от компании Apple, выпуск к…
Honor 70 представят 30 мая…
Компания Honor готовится к запуску новой линейки устройств в конце текущего месяца, и в преддверии этого …
Смартфон Tecno Pova 3 оценен в 170 долларов…
Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 3, которая оценена на Филиппинах в 172 долла…
Huawei P50E получил новую версию …
Компания Huawei выпустила в продажу новую версию смартфона Huawei P50E в расцветке Dawn Powder, которая о…
Смартфон Meizu 18s Pro подешевел на $120…
Компания Meizu дала старт распродаже флагманских смартфонов, которая продлится до 18 августа. Речь идет о…
Флагман Nubia Z40S Pro получил перископную камеру…
Компания ZTE пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z40S Pro, которая, в числе прочег…
Google отложила складной смартфон на 2023 год…
Хотя долгожданные Pixel Watch наконец-то официально анонсировали, до сих пор нет никаких признаков таинст…
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor