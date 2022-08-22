4-дюймовый Cubot KingKong Mini2 Pro появился в продаже

Компания Cubot выпустила в продажу защищенный смартфон KingKong Mini2 Pro, который обойдется первым покупателям всего в 110 долларов. Новинка характеризуется 4-дюймовым экраном с разрешением qHD+, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek MT6762 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320 650 МГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью до 128 ГБ, тыльной камерой разрешением 13 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 3000 мАч, предустановленной операционной системой Android 11, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также поддержкой OTG, GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU.