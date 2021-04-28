4 мая Realme представить смартфон Realme X7 Max 5G

Генеральный директор Realme India Мадхав Шет подтвердил, что 4 мая Realme проведет крупнейшее мероприятие по запуску новых устройств. Компания анонсирует первый в Индии смартфон с процессором MediaTek Dimensity 1200. Предполагается, что смартфон Realme Dimensity 1200 поступит на индийский рынок под названием Realme X7 Max 5G.

Похоже, что китайский Realme GT Neo будет переименован в Realme X7 Max 5G. Утечка в сети предполагает, что смартфон Realme X7 Max 5G будет поставляться с 6,43-дюймовым S-AMOLED экраном с разрешением Full HD +. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 герц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 1200 в паре 8/12 ГБ оперативной памятью LPDDR4x, 128/256 ГБ хранилища UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт.

Realme X7 Max 5G получит 16-мегапиксельную переднюю камеру и систему с тройной камерой 64 + 8 + 2 мегапикселя. Также ожидается, что X7 Max предложит другие функции, такие как сканер отпечатков пальцев на дисплее, аудиоразъем 3,5 мм и ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0.

Комментарии и отзывы Realme X7 Max 5G
Новости:
Представлен смартфон Nokia G20

Компания HMD Global анонсировала доступный смартфон Nokia G20, который работает под управлением ОС Androi...
Смартфоны LG, которые получат обновления Android 11, 12 и 13

Компания LG официально объявила о закрытии своего бизнеса мобильных телефонов. Также компания подтвердила...
Смартфон iQOO 7 получил версию на 8/256 ГБ памяти

Компания iQOO выпустила новый вариант смартфона iQOO 7, который оснащается 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встр...
OPPO A94 5G выпущен с Dimensity 800U

Компания OPPO представила смартфон с именем A94 5G. ...
10-дюймовый ноутбук One Mix 4 Platinum оценен в $1380

Компания One Netbook пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью One Mix 4, которая появится в ...
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Защищенный смартфон Kingkong 5 Pro появи...
Защищенный смартфон Kingkong 5 Pro появиКомпания Cubot дала старт продажам защищенного смартфона Kingkong 5 Pro, который доступен для первых поку...
Elgato представила светодиодную ленту и ...
Elgato представила светодиодную ленту и Elgato представила два аксессуара для стримеров - это Light Strip и Wave Panels. Светодиодная лента и зву...
Анонсирован смартфон VIVO S7t 5G ...
Анонсирован смартфон VIVO S7t 5G В списке China Telecom появилась информация о смартфоне VIVO S7t 5G под номером V2080A. Компания официаль...
Подтверждено существование смартфона Rea...
Подтверждено существование смартфона ReaКомпания Realme официально подтвердила факт существования топового смартфона Realme GT 5G, слухи о которо...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились ...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились Бренд Redmi дал старт китайским продажам смартфонов Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+, первый из которых осна...
Redmi Note 9S получил Android 11...
Redmi Note 9S получил Android 11Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона...
Эргономичная клавиатура Logitech ERGO K8...
Эргономичная клавиатура Logitech ERGO K8Logitech анонсировала новейшую эргономичную клавиатуру ERGO K860 в Китае. ...
OnePlus скоро выпустит веб-камеру для св...
OnePlus скоро выпустит веб-камеру для свВ настоящее время компания OnePlus продает пять моделей телевизоров в разных ценовых сегментах. Но никаки...
Обзор Daocam UNO Wi-Fi, GPS. Видеорегист...
Обзор Daocam UNO Wi-Fi, GPS. ВидеорегистТестируемый сегодня видеорегистратор Daocam UNO доступен в двух вариантах компоновки. Старшая, изучаемая ...
XMG представила игровые ноутбуки с графи...
XMG представила игровые ноутбуки с графиXMG представила игровые ноутбуки XMG CORE 15 и CORE 17 с новым дисплеем и графикой RTX 3060. ...
HP представила обновленные ноутбуки сери...
HP представила обновленные ноутбуки сериКомпания HP представила обновленные ноутбуки серии Omen 15. Ноутбуки сохранили дизайн предыдущей версии, ...
LG планирует выйти из телефонного бизнес...
LG планирует выйти из телефонного бизнесLG рассматривал возможность выходи из бизнеса мобильных устройств еще в январе этого года. Тогда же были ...
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давленияОбзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor