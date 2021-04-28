4 мая Realme представить смартфон Realme X7 Max 5G

Генеральный директор Realme India Мадхав Шет подтвердил, что 4 мая Realme проведет крупнейшее мероприятие по запуску новых устройств. Компания анонсирует первый в Индии смартфон с процессором MediaTek Dimensity 1200. Предполагается, что смартфон Realme Dimensity 1200 поступит на индийский рынок под названием Realme X7 Max 5G.

Похоже, что китайский Realme GT Neo будет переименован в Realme X7 Max 5G. Утечка в сети предполагает, что смартфон Realme X7 Max 5G будет поставляться с 6,43-дюймовым S-AMOLED экраном с разрешением Full HD +. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 герц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 1200 в паре 8/12 ГБ оперативной памятью LPDDR4x, 128/256 ГБ хранилища UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт.

Realme X7 Max 5G получит 16-мегапиксельную переднюю камеру и систему с тройной камерой 64 + 8 + 2 мегапикселя. Также ожидается, что X7 Max предложит другие функции, такие как сканер отпечатков пальцев на дисплее, аудиоразъем 3,5 мм и ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0.