4 смартфона которые использует генеральный директор Xiaomi

Флагманские смартфоны — это премиальные предложения от компании, которые обычно предлагают новейшие технологии и функции бренда. Но что используют топ-менеджеры этих компаний? Теперь у нас есть представление о том, какие модели использует генеральный директор Xiaomi.

Высокопоставленный чиновник китайского технологического гиганта раскрыл модели смартфонов, которые он использует. Удивительно было увидеть четыре устройства, в том числе Xiaomi 12, Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro и Xiaomi Civi. Интересно, что все четыре модели были из портфеля смартфонов компании, а одна даже из ее бюджетного суббренда Redmi. Лэй Цзюнь также добавил, что это четыре модели, которые можно найти на его столе, и он часто использует их все одновременно. Mi 11 Ultra — это топовая модель предыдущего поколения, но, к сожалению, мы не видим Xiaomi 12 Ultra, поскольку бренд еще не выпустил эту конкретную модель. Хотя неясно, как он использует четыре модели смартфонов в качестве ежедневного использования, вполне возможно, что он переключается между ними.
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