43-дюймовый монитор Acer Nitro EI431CRS оценен в 85 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России ультраширокоформатный геймерский монитор Nitro EI431CRS, который оценен в 84 990 рублей. Новинка характеризуется 43-дюймовой вогнутой VA-панелью с радиусом изгиба 1800R, разрешением 3840:1200 пикселей, соотношением сторон 32:10, углами обзора до 178 градусов, сертификацией VESA DisplayHDR 600, частотой обновления 120 Гц, технологией AMD FreeSync Premium Pro для плавной картинки, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой функций «картинка в картинке» (PIP) и «картинка возле картинки» (PBP), а также технологиями BlueLightShield, Flicker-less, Low Dimming и ComfyView для заботы о глазах пользователя.

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