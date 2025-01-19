480-Гц монитор LG UltraGear 27G850A оценен в 820 долларов

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraGear 27G850A, которая предназначена для геймеров. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей Nano IPS Black шестого поколения с двумя режимами: разрешением 3840:2160 точек с частотой обновления 240 Гц и 1920:1080 точек с 480 Гц.

Монитор также характеризуется пиковой яркостью 450 нит, временем отклика 1 мс (GtG), контрастностью 2000:1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 86,6% Adobe RGB, сертификацией VESA DisplayHDR 600, поддержкой технологией NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync для синхронизации и плавности игрового процесса, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 4-контактным гнездом для наушников и портом USB Type-A. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 820 долларов.
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