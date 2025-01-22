49-дюймовый OLED-монитор INNOCN 49Q1R оценен в $1000

Компания INNOCN пополнила ассортимент широкоформатных изогнутых мониторов моделью 49Q1R, которая основана на 49-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 5120:1440 точек (формат 5K2K). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 0,03 мс, поддержкой синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, портами USB-A, USB-B и RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников и разъемом USB Type-C с поддержкой питания мощностью до 90 Вт. Монитор уже доступен для покупки на американском рынке по ориентировочной цене в 1000 долларов.