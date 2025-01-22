49-дюймовый OLED-монитор INNOCN 49Q1R оценен в $1000

Компания INNOCN пополнила ассортимент широкоформатных изогнутых мониторов моделью 49Q1R, которая основана на 49-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 5120:1440 точек (формат 5K2K). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 0,03 мс, поддержкой синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, портами USB-A, USB-B и RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников и разъемом USB Type-C с поддержкой питания мощностью до 90 Вт. Монитор уже доступен для покупки на американском рынке по ориентировочной цене в 1000 долларов.

Представлен 4K-монитор Philips 32E1N5800L …
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 32E1N5800L, которая получила 31,5-дюймовую VA-ма…
Монитор Xiaomi Gaming Monitor G24i появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу игровой монитор Gaming Monitor G24i, который был представ…
Представлен 180-Гц изогнутый монитор AOC CU34G10XP…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью CU34G10XP, которая получила 34-дюймовую изог…
Представлен 480-Гц монитор AOC AG276QKD…
Компания AOC представила геймерский монитор AOC AG276QKD, который получил 26,5-дюймовую OLED-матрицу с ра…
Представлен проектор Xiaomi Smart Projector L1 Pro…
Компания Xiaomi представила на международном рынке домашний проектор Smart Projector L1 Pro, который може…
LG и Samsung представили телевизоры с ИИ-функциями…
Компании LG и Samsung на выставке CES 2025 анонсировали свои умные телевизоры, и некоторые модели из пред…
Представлен 300-Гц игровой монитор MSI MAG 255PXF…
Компания MSI представила игровой монитор MAG 255PXF, которая основан на 24,5-дюймовой Rapid IPS-матрице с…
Представлен компактный проектор Xiaomi Smart Projector L1 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент домашних проекторов моделью Smart Projector L1, которая проецирует …
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor