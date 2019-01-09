49-дюймовый игровой монитор Samsung CRG9 с разрешением 5,120x1440 пикселей

2019-01-09, Автор - Anna; Продукт - Samsung CRG9 ; [95]
Samsung представила на выставке CES CRG9, гигантский изогнутый игровой монитор с диагональю 49 дюймов и супер-сверхширокым соотношением сторон 32:9. До этого у Samsung был 49-дюймовый монитор, но у C49HG90 разрешение составляет всего 3840x1080 пикселей, а у CRG9 - 5120x1440. Проще говоря, это сродни двум 27-дюймовым мониторам QHD, расположенным рядом.

Samsung CRG9 - это ЖК-монитор , усиленный квантовыми точками с металлическим покрытием, с поддержкой HDR10 и максимальной яркостью 1000 нит. Он также охватывает 95% DCI-P3. Игровой монитор имеет один порт HDMI, два входа DisplayPorts, 4-портовый концентратор USB 3.0, разъем для наушников и регулируемую подставку. Кроме того, эта модель использует технологию Samsung Quantum Dot, что обеспечивает исключительно широкий диапазон и точность воспроизведения цветов, при этом кривизна экрана 1800мм и ультраширокое поле зрения дают максимально полный обзор.

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