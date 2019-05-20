49-дюймовый игровой монитор Samsung CRG9 вышел в России

Компания Samsung Electronics выпустила в России 49-дюймовый геймерский монитор Samsung C49RG90SSI, который оценен в 109 990 рублей. Новинка характеризуется изогнутым QLED-дисплеем с разрешением 5120:1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, частотой обновления 120 Гц, временем отклика 4 мс, радиусом кривизны 1800 мм, поддержкой стандарта HDR10 и технологии AMD Radeon FreeSync 2, максимальной яркостью 1000 кд/м2, 95% охватом цветового пространства DCI-P3, наличием режима Eye-Saver, технологии Flicker Free для снижения влияния вредного синего света и уменьшения мерцания, портом HDMI, двумя Display Port, портом USB 3.0 и разъемом для наушников.