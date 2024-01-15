49-дюймовый монитор Red Magic Realm появился в продаже

Бренд Red Magic выпустил в китайскую продажу огромный геймерский монитор Red Magic Realm, который оценен в 1335 долларов. Новинка характеризуется изогнутой 49-дюймовой матрицей QD-OLED производства Samsung с разрешением 5120:1440 точек, соотношение сторон 32:9, радиусом кривизны 1,8 м, частотой обновления изображения 240 Гц, пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, значением dE менее одной единицы, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологий AMD Free-Sync и NVDIA G-Sync, интерфейсами HDMI 2.1 и DP 1.4, портом USB-C с функцией подачи питания на другие устройства мощностью 90 Вт и 5-Вт динамиками.

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