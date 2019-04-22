49 смартфонов Huawei получат обновление EMUI 9.1

Huawei подробно рассказал некоторые функции, доступные в его последней версии EMUI для Android.

На данный момент четыре устройства Huawei находятся на этапе бета-тестирования EMUI 9.1. Новая версия содержит обновленный дизайн иконок, улучшенные элементы управления жестами, новую файловую систему и более оптимизированный интерфейс. Благодаря плакату Huawei мы теперь знаем, какие устройства получат последнюю версию EMUI. Обновление EMUI 9.1 по-прежнему работает на Android 9.0 Pie, но оно вносит множество изменений и оптимизаций, которые делают телефон более плавным.