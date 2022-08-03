4G-версия Oppo A77 получила 50-Мп камеру

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов 4G-вариантом модели A77, которая оценена в 200 долларов. Новинку оснастили предустановленной оболочкой Colors OS 12.1 на базе ОС Android 12, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 720:1600 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, адаптером Bluetooth 5.0, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, размерами 163,8:75,1:7,9 мм и массой 190 граммов.

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