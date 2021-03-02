4K-монитор ASUS VP32UQ получил поддержку HDR10

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью Eye Care VP32UQ, которая получила 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется поддержкой HDR10, 100% охватом цветовой палитры sRGB, временем отклика 4 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1 и статической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, сертификацией TÜV Rheinland, технологиями Flicker-free и Low Blue Light, поддержкой Adaptive-Sync для более плавной картинки, стереодинамиками по 2 Вт, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, 3.5-мм разъемом для наушников и фирменными набором игровых средств GamePlus. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.